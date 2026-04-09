jueves, 9 de abril de 2026

Demoran a cuatro personas en diferentes procedimientos, uno tenía pedido de localización

En la jornada de ayer 08-04-26, efectivos policiales pertenecientes a los distintos Grupos de Respuesta Inmediata Motorizada – G.R.I.M.- Nº 2, 4 y 5, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, en diferentes procedimientos demoraron a cuatro personas y secuestraron una motocicleta.

El primer procedimiento fue realizado por los efectivos del -G.R.I.M. II- quienes, hallándose por calles Cartegena y Teniente Añasco, alrededor de las 08:30 horas, visualizaron e identificaron a un hombre de 24 años de edad, el cual se encontraba observando el interior de los vehículos estacionados, por lo que, al no poder justificar su accionar, fue demorado.

También, personal del -G.R.I.M. V- encontrándose por Avenida Paysandú y calle Comechingones, siendo cerca de 13:00 horas, observaron a dos jóvenes mayores de edad, a bordo de una motocicleta con plásticos faltantes y ensamblada, conduciendo imprudentemente, poniendo en riesgo su vida y la de terceros, por lo que, al detener la marcha de los mismos, no contaban con la documentación correspondientes, además, uno de ellos, en las primeras averiguaciones, resultó poseer un pedido activo de localización por parte de la justicia, siendo ambos demorados y el rodado secuestrado.

Por último, pasadas las 15:30 horas, los efectivos del -G.R.I.M. IV- identificaron y demoraron a un hombre de 37 años de edad, el cual observaba detenidamente los domicilios ubicados por calles Los Tulipanes y Sevilla, además, tras las correspondientes averiguaciones, el mismo poseía antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.

Los demorados junto al rodado secuestrado fueron trasladados a las comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con los tramites de rigor en cada caso.