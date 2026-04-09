Demoran a cuatro personas en diferentes procedimientos, uno tenía pedido de localización

El primer procedimiento fue
realizado por los efectivos del -G.R.I.M. II- quienes, hallándose por calles
Cartegena y Teniente Añasco, alrededor de las 08:30 horas, visualizaron e
identificaron a un hombre de 24 años de edad, el cual se encontraba observando
el interior de los vehículos estacionados, por lo que, al no poder justificar
su accionar, fue demorado.
También, personal del -G.R.I.M.
V- encontrándose por Avenida Paysandú y calle Comechingones, siendo cerca de
13:00 horas, observaron a dos jóvenes mayores de edad, a bordo de una
motocicleta con plásticos faltantes y ensamblada, conduciendo imprudentemente,
poniendo en riesgo su vida y la de terceros, por lo que, al detener la marcha
de los mismos, no contaban con la documentación correspondientes, además, uno
de ellos, en las primeras averiguaciones, resultó poseer un pedido activo de
localización por parte de la justicia, siendo ambos demorados y el rodado
secuestrado.
Por último, pasadas las 15:30
horas, los efectivos del -G.R.I.M. IV- identificaron y demoraron a un hombre de
37 años de edad, el cual observaba detenidamente los domicilios ubicados por
calles Los Tulipanes y Sevilla, además, tras las correspondientes averiguaciones,
el mismo poseía antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.
Los demorados junto al rodado
secuestrado fueron trasladados a las comisarias jurisdiccionales, donde se
continuaron con los tramites de rigor en cada caso.