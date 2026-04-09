jueves, 9 de abril de 2026

Empedrado: La Policía recuperó un televisor denunciado como sustraído

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Empedrado, llevaron adelante en la jornada del martes 07-04-26, recorridas de prevención, logrando en la oportunidad el secuestro preventivo de un televisor el cual se encontraba denunciado como sustraído.

El procedimiento, lo concretaron luego de visualizar a dos sujetos circulando a bordo de una motocicleta y con una bolsa de dudosa procedencia y quienes al notar la presencia policial emprenden su huida, arrojando dicho elemento a la vía publica, por lo que de manera inmediata procedieron al secuestro preventivo del mismo, tratándose de un televisor Led de 32”, el cual, según las averiguaciones realizadas seria el mismo denunciado como sustraído días atrás.

El elemento recuperado fue trasladado hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias correspondientes.