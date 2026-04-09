Empedrado: La Policía recuperó un televisor denunciado como sustraído

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Empedrado, llevaron adelante en la jornada del martes 07-04-26, recorridas de prevención, logrando en la oportunidad el secuestro preventivo de un televisor el cual se encontraba denunciado como sustraído.
El procedimiento, lo concretaron
luego de visualizar a dos sujetos circulando a bordo de una motocicleta y con
una bolsa de dudosa procedencia y quienes al notar la presencia policial
emprenden su huida, arrojando dicho elemento a la vía publica, por lo que de
manera inmediata procedieron al secuestro preventivo del mismo, tratándose de
un televisor Led de 32”, el cual, según las averiguaciones realizadas seria el
mismo denunciado como sustraído días atrás.
El elemento recuperado fue
trasladado hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias
correspondientes.