jueves, 9 de abril de 2026

En operativos de prevención la Policía demoró a dos personas por merodeo y a otro por causar disturbios en la vía pública

En horas de la siesta de ayer 08-04-26, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del Destacamento San Marcos, realizando sus patrullajes e intensificando las tareas de prevención, en diferentes circunstancias demoraron a tres personas.

El primer procedimiento lo concretaron los citados efectivos, alrededor de las 15:00 horas, cuando encontrándose por calles Atacama y Valparaiso, identificaron a dos hombres de 24 y 45 años de edad, quienes se encontraban observando los domicilios y vehículos estacionados del lugar, sin poder justificar su accionar, por lo que fueron demorados.

Además, pasadas las 15:15 horas, hallándose por calles Santa Cruz y Ricardo Gutiérrez, divisaron a una persona, en aparente estado de ebriedad, molestando a transeúntes y causando disturbios en la vía pública, siendo demorado e identificado como un hombre de 39 años de edad.

Las personas fueron trasladadas a la Comisaria Séptima Urbana, donde continuaron con los tramites al respecto.