En operativos de prevención la Policía demoró a dos personas por merodeo y a otro por causar disturbios en la vía pública

El primer procedimiento lo
concretaron los citados efectivos, alrededor de las 15:00 horas, cuando
encontrándose por calles Atacama y Valparaiso, identificaron a dos hombres de
24 y 45 años de edad, quienes se encontraban observando los domicilios y vehículos
estacionados del lugar, sin poder justificar su accionar, por lo que fueron
demorados.
Además, pasadas las 15:15 horas,
hallándose por calles Santa Cruz y Ricardo Gutiérrez, divisaron a una persona,
en aparente estado de ebriedad, molestando a transeúntes y causando disturbios
en la vía pública, siendo demorado e identificado como un hombre de 39 años de
edad.
Las personas fueron trasladadas a
la Comisaria Séptima Urbana, donde continuaron con los tramites al respecto.