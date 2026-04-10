Demoran a dos personas tras robar elementos de una vivienda

El primer procedimiento, lo
concretaron alrededor de las 01:00 horas luego de ser alertados por el Sistema
Integral de Seguridad 911 sobre dos personas quienes aparentemente habrían
sustraído elementos del interior de un domicilio, es por ello, que de forma
inmediata los uniformados realizaron un intenso rastrillaje, lo que permitió
finalmente por calles Castelli y Lavalle identificar y demorar a una persona
con similares características y quien trasladaba en su poder una caja, la cual
contenía 14 piezas de cerámicos 38x38cm, tratándose de los elementos sustraídos
momentos antes.
Posteriormente, siendo las 01:30
aproximadamente y continuado con la línea investigativa, por calles Güemes y
Lavalle se identificó y demoro a la segunda persona, trasladando una bolsa con
12 piezas de cerámicos.
Ambas personas y los elementos
secuestrados fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional a fin de
continuar con las diligencias del caso.