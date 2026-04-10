viernes, 10 de abril de 2026

Demoran a dos personas tras robar elementos de una vivienda

Efectivos policiales dependientes del Comando Patrullas, en horas de la madrugada de hoy 10-04-26, lograron en distintas circunstancias la demora de dos personas mayores de edad, quienes momentos antes aparentemente habrían sustraído elementos del interior de un domicilio.

El primer procedimiento, lo concretaron alrededor de las 01:00 horas luego de ser alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911 sobre dos personas quienes aparentemente habrían sustraído elementos del interior de un domicilio, es por ello, que de forma inmediata los uniformados realizaron un intenso rastrillaje, lo que permitió finalmente por calles Castelli y Lavalle identificar y demorar a una persona con similares características y quien trasladaba en su poder una caja, la cual contenía 14 piezas de cerámicos 38x38cm, tratándose de los elementos sustraídos momentos antes.

Posteriormente, siendo las 01:30 aproximadamente y continuado con la línea investigativa, por calles Güemes y Lavalle se identificó y demoro a la segunda persona, trasladando una bolsa con 12 piezas de cerámicos.

Ambas personas y los elementos secuestrados fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.