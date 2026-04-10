Demoran a un hombre por merodeo

Personal policial dependientes del GRIM IV, en la madrugada de hoy 10-04-26, tras hallarse realizando recorridas de prevención en zonas del barrio Jardin, observaron a un sujeto merodeando por intersección de calles Los Tulipanes y Los Alelies, visualizando detenidamente un domicilio.
Por ello, a modo de prevención,
procedieron a la identificación y posterior demora del mismo, tratándose de un
mayor de 27 años de edad, quien no supo justificar permanencia en la zona.
Al respecto, la persona demorada
fue trasladada hasta la comisaria jurisdiccional correspondiente a fin de
continuar con las diligencias del caso.