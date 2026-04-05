domingo, 5 de abril de 2026

Demoran a dos personas y secuestran elementos de dudosa procedencia

En la jornada de ayer 04-04-26, siendo aproximadamente las 17:00 horas, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº1, en momentos que se encontraban realizando recorridas preventivas, procedieron a la demora de personas que tenían en su poder elementos de dudosa procedencia.

El procedimiento lo concretaron por calles San Luis y 9 de Julio, lugar donde los uniformados observaron a dos sujetos merodeando entre vehículos estacionados, por lo que procedieron a su identificación, tratándose de dos hombres de 21 y 41 años de edad, quienes tenían en su poder una bolsa que contenía elementos de dudosa procedencia, entre ellos centros de llantas y una carcasa de espejo retrovisor, o pudiendo justificar la procedencia de los mismos, fueron demorados y los elementos secuestrados bajo las formalidades legales correspondientes.

Ante esta situación, estos hombres junto a lo secuestrado, fueron trasladados hasta la Comisaría Primera Urbana, donde se continúan con las diligencias de rigor, siendo además puestos a disposición de la autoridad en turno.