Demoran a dos personas y secuestran elementos de dudosa procedencia

El procedimiento lo concretaron
por calles San Luis y 9 de Julio, lugar donde los uniformados observaron a dos
sujetos merodeando entre vehículos estacionados, por lo que procedieron a su
identificación, tratándose de dos hombres de 21 y 41 años de edad, quienes
tenían en su poder una bolsa que contenía elementos de dudosa procedencia,
entre ellos centros de llantas y una carcasa de espejo retrovisor, o pudiendo
justificar la procedencia de los mismos, fueron demorados y los elementos
secuestrados bajo las formalidades legales correspondientes.
Ante esta situación, estos
hombres junto a lo secuestrado, fueron trasladados hasta la Comisaría Primera
Urbana, donde se continúan con las diligencias de rigor, siendo además puestos
a disposición de la autoridad en turno.