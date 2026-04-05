Monte Caseros: Demoran a un joven y recuperan una garrafa recientemente sustraída

En horas de la madrugada de ayer 04-04-26, cerca de las 02:30 horas, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Primera de Monte Caseros, en momentos que realizaban recorridas de prevención por su jurisdicción, demoraron a un joven y recuperaron un tubo de gas aparentemente sustraído.
El procedimiento lo concretaron
en inmediaciones de calles Buenos Aires y Rioja, cuando los mencionaos
efectivos observaron a un sujeto que caminaba transportando un tubo de gas, el
cual al notar la presencia policial emprendió su fuga, siendo alcanzado a pocos
metros, procediendo de esta manera a su demora e identificación, tratándose de
un joven de 21 años de edad, quien no supo justificar la procedencia del
elemento y tras averiguaciones realizadas resulto habría sido denunciado como
sustraído momentos antes.
El joven demorado y el elemento
secuestrado fueron trasladados hasta la citada dependencia policial donde se
continúan con las diligencias de rigor.