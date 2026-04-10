Un hombre fue demorado con arma blanca en su poder

Hoy 10-04-26, en horas de la madrugada, efectivos policiales dependientes del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas, tras encontrarse realizando recorridas de prevención e identificación de personas, fueron alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911, que aparentemente en un local 24hs ubicado en el Barrio Esperanza se encontraba un sujeto con un arma blanca en su poder.
Por tal motivo, los mencionados
efectivos procedieron a la búsqueda de esta persona, logrando finalmente
visualizarlo en las inmediaciones del local y quien al notar la presencia
policial intento agredir a los mismos, siendo demorado, tratándose de un mayor
de 28 años de edad, quien tenía en su poder un arma blanca y un campo de PVC.
El demorado y los elementos
recuperados fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional Décimo Cuarta
a fin de continuar con las diligencias del caso.