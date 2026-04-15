Demoran a un hombre cuando sustraía elementos de una casilla

Personal policial dependientes
del GRIM IVº, momentos en que realizaban recorridas de prevención de ilícitos
fueron alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911, sobre un sujeto
quien aparentemente habría violentado una casilla de madera ubicado por
Avenidas Centenario y Laprida, la cual funcionaria como deposito del personal
de Higiene urbana.
Por tal motivo, con la premura
del caso, los mencionados efectivos se dirigieron hasta el lugar donde hallaron
al sujeto en el interior de la casilla, siendo identificado, tratándose de un
mayor de 22 años de edad, secuestrando en poder del mismo 05 capas de lluvias,
01 chaleco refractario y 03 palancas de hosting de video juegos con sus
respectivos cables.
Cabe señalar, que, según las
primeras averiguaciones realizadas, el demorado ya contaría con antecedentes
por delitos contra la propiedad, por lo que, junto con los elementos
secuestrados fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional 16ta a fin de
continuar con las diligencias del caso.