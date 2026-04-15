miércoles, 15 de abril de 2026

Demoran a un hombre cuando sustraía elementos de una casilla

Personal policial dependientes del GRIM IVº, momentos en que realizaban recorridas de prevención de ilícitos fueron alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911, sobre un sujeto quien aparentemente habría violentado una casilla de madera ubicado por Avenidas Centenario y Laprida, la cual funcionaria como deposito del personal de Higiene urbana.

Por tal motivo, con la premura del caso, los mencionados efectivos se dirigieron hasta el lugar donde hallaron al sujeto en el interior de la casilla, siendo identificado, tratándose de un mayor de 22 años de edad, secuestrando en poder del mismo 05 capas de lluvias, 01 chaleco refractario y 03 palancas de hosting de video juegos con sus respectivos cables.

Cabe señalar, que, según las primeras averiguaciones realizadas, el demorado ya contaría con antecedentes por delitos contra la propiedad, por lo que, junto con los elementos secuestrados fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional 16ta a fin de continuar con las diligencias del caso.