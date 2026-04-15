La Policía secuestró más de 100 de animales ovinos sin la correspondiente documentación

El procedimiento lo concretaron
cuando los uniformados se encontraban realizando controles de rutina en el
Puesto Policial Arroyo Tuna, donde detuvieron la marcha de un camión -marca
Fiat Iveco-, que transportaba más de 100 animales ovinos, el cual al momento de
la verificación, se constató que el conductor, un hombre mayor de edad, no
contaba con la documentación obligatoria para el traslado de hacienda (guía
correspondiente), motivo por el cual se procedió a la demora preventiva del
mismo y al secuestro de la totalidad de los animales transportados.
Posteriormente, tanto el rodado
como la carga fueron trasladados hasta la citada dependencia policial, donde se
llevaron a cabo las diligencias de rigor.