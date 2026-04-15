miércoles, 15 de abril de 2026

La Policía secuestró más de 100 de animales ovinos sin la correspondiente documentación

Efectivos policiales dependiente de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Curuzú Cuatiá, procedieron a la demora de un hombre y al secuestro de más de 100 de animales ovinos que eran trasportados sin la documentación correspondientes.

El procedimiento lo concretaron cuando los uniformados se encontraban realizando controles de rutina en el Puesto Policial Arroyo Tuna, donde detuvieron la marcha de un camión -marca Fiat Iveco-, que transportaba más de 100 animales ovinos, el cual al momento de la verificación, se constató que el conductor, un hombre mayor de edad, no contaba con la documentación obligatoria para el traslado de hacienda (guía correspondiente), motivo por el cual se procedió a la demora preventiva del mismo y al secuestro de la totalidad de los animales transportados.

Posteriormente, tanto el rodado como la carga fueron trasladados hasta la citada dependencia policial, donde se llevaron a cabo las diligencias de rigor.