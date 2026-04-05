domingo, 5 de abril de 2026

Demoran a un hombre por merodeo

Efectivos policiales del Destacamento San Marcos, en la mañana de ayer 04-04-26, en momentos que realizaban recorridas de prevención, demoraron a un hombre que se encontraba merodeando.

Dicho procedimiento, lo realizaron cerca de las 12:00, en inmediaciones de calles Chubut y Crespo de esta ciudad, lugar donde visualizan a un sujeto en la vía pública, observando los vehículos estacionados y domicilios, por lo que se procedió a la identificación de un hombre de 34 años de edad quien no supo justificar su permanencia en el lugar, por lo que fue demorado.

Este hombre fue traslado hacia Comisaría Séptima Urbana a fin de continuar con los trámites de rigor.