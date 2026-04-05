Demoran a un hombre por merodeo

Efectivos policiales del
Destacamento San Marcos, en la mañana de ayer 04-04-26, en momentos que
realizaban recorridas de prevención, demoraron a un hombre que se encontraba
merodeando.
Dicho procedimiento, lo
realizaron cerca de las 12:00, en inmediaciones de calles Chubut y Crespo de
esta ciudad, lugar donde visualizan a un sujeto en la vía pública, observando
los vehículos estacionados y domicilios, por lo que se procedió a la identificación
de un hombre de 34 años de edad quien no supo justificar su permanencia en el
lugar, por lo que fue demorado.
Este hombre fue traslado hacia Comisaría Séptima Urbana a fin de continuar con los trámites de rigor.