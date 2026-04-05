Isla Apipé: La Policía demoró a un hombre que trasportaba carne vacuna sin la documentación correspondiente

Personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Ituzaingó, en conjunto con efectivos de la Comisaría de Distrito Isla Apipé Grande, en la jornada del viernes 03-04-26, demoraron a un hombre que transportaba carne vacuna faenada ilegalmente y además sin la documentación correspondiente que acredité su origen legal.
El procedimiento lo concretaron
en la zona de Puerto Punta Aguirre, lugar donde identificaron a un hombre
-mayor de edad-, que llevaba consigo una bolsa tipo arpillera que en su
interior contenía producto cárnico de origen bovino, la cual no poseía las medidas
sanitarias correspondientes y no pudo justificar su procedencia.
Ante esta situación, se procedió
a la demora del hombre y al secuestro de la carne, siendo trasladados hasta la
Comisaria Tercera de Ituzaingó y puestos a disposición de la unidad Fiscal
interviniente, iniciándose actuaciones por supuesta infracción al artículo 206
del Código Penal.