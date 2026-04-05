domingo, 5 de abril de 2026

Isla Apipé: La Policía demoró a un hombre que trasportaba carne vacuna sin la documentación correspondiente

Personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Ituzaingó, en conjunto con efectivos de la Comisaría de Distrito Isla Apipé Grande, en la jornada del viernes 03-04-26, demoraron a un hombre que transportaba carne vacuna faenada ilegalmente y además sin la documentación correspondiente que acredité su origen legal.

El procedimiento lo concretaron en la zona de Puerto Punta Aguirre, lugar donde identificaron a un hombre -mayor de edad-, que llevaba consigo una bolsa tipo arpillera que en su interior contenía producto cárnico de origen bovino, la cual no poseía las medidas sanitarias correspondientes y no pudo justificar su procedencia.

Ante esta situación, se procedió a la demora del hombre y al secuestro de la carne, siendo trasladados hasta la Comisaria Tercera de Ituzaingó y puestos a disposición de la unidad Fiscal interviniente, iniciándose actuaciones por supuesta infracción al artículo 206 del Código Penal.