Varios demorados y elementos secuestrados en diferentes procedimientos

El primer procedimiento lo
realizaron en horas de la tarde de ayer, cuando observaron a dos sujetos a
bordo de una motocicleta -marca Honda, modelo CG Titan 150c.c-, quienes al
notar la presencia policial intentaron darse a la fuga, siendo alcanzados metros
más adelantes en la intersección de Avenida Garay y calle Hernandarias, por lo
que se procedió a su demora e identificación, tratándose de dos hombres de 28
años de edad, quienes no supieron justificar la propiedad ni procedencia del
rodado, secuestrándose el mismo preventivamente.
Seguidamente, en inmediaciones de
Plaza Hipódromo, entre Avenida Pomar y calle Don Justino, los mencionados
policías demoraron e identificaron a dos jóvenes -menores de edad-, que
transportaban un elemento de dudosa procedencia -una pala de aproximadamente
1,30 metros-.
Posteriormente, en la madrugada
de hoy cerca de las 01:00 horas, en calles Luis Braile, procedieron a la
identificación y demora de un hombre mayor de edad, quien se encontraba
aparentemente desarmando una motocicleta en la vía pública, de la cual no supo
acreditar su propiedad y además la misma no poseía tambor de encendido, por lo
que se secuestró preventivamente el rodado.
Finalmente, alrededor de las
05:30 horas, tomaron conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad
911, sobre un hecho delictivo en un domicilio en inmediaciones de calles
Malavia y Descartes, por tal motivo los efectivos se dirigieron al lugar donde
constataron que un sujeto había sido retenido por los propietarios tras
intentar cometer un ilícito, procediéndose a la demora de un hombre mayor de
edad, quien tras las averiguaciones realizadas registraría antecedentes
policiales.
En todos los casos, las personas demoradas y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente, continuándose en las dependencias jurisdiccionales con las diligencias de rigor.