domingo, 5 de abril de 2026

Varios demorados y elementos secuestrados en diferentes procedimientos

En el marco de los operativos de prevención de ilícitos llevados adelante por personal del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas, durante la jornada del viernes 03-04-26 y la madrugada de ayer, se concretaron diversos procedimientos en distintos puntos de la ciudad, que arrojaron como resultado la demora de varias personas y el secuestro de elementos y motocicletas.

El primer procedimiento lo realizaron en horas de la tarde de ayer, cuando observaron a dos sujetos a bordo de una motocicleta -marca Honda, modelo CG Titan 150c.c-, quienes al notar la presencia policial intentaron darse a la fuga, siendo alcanzados metros más adelantes en la intersección de Avenida Garay y calle Hernandarias, por lo que se procedió a su demora e identificación, tratándose de dos hombres de 28 años de edad, quienes no supieron justificar la propiedad ni procedencia del rodado, secuestrándose el mismo preventivamente.

Seguidamente, en inmediaciones de Plaza Hipódromo, entre Avenida Pomar y calle Don Justino, los mencionados policías demoraron e identificaron a dos jóvenes -menores de edad-, que transportaban un elemento de dudosa procedencia -una pala de aproximadamente 1,30 metros-.

Posteriormente, en la madrugada de hoy cerca de las 01:00 horas, en calles Luis Braile, procedieron a la identificación y demora de un hombre mayor de edad, quien se encontraba aparentemente desarmando una motocicleta en la vía pública, de la cual no supo acreditar su propiedad y además la misma no poseía tambor de encendido, por lo que se secuestró preventivamente el rodado.

Finalmente, alrededor de las 05:30 horas, tomaron conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911, sobre un hecho delictivo en un domicilio en inmediaciones de calles Malavia y Descartes, por tal motivo los efectivos se dirigieron al lugar donde constataron que un sujeto había sido retenido por los propietarios tras intentar cometer un ilícito, procediéndose a la demora de un hombre mayor de edad, quien tras las averiguaciones realizadas registraría antecedentes policiales.

En todos los casos, las personas demoradas y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente, continuándose en las dependencias jurisdiccionales con las diligencias de rigor.