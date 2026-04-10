Demoran a un hombre que ocasionaba disturbios en la vía pública

En horas de la noche de ayer 09-04-26, efectivos policiales dependientes del GRIM III, momentos en que realizaban recorridas de prevención en su sector asignado observaron a un sujeto que se encontraba ocasionando disturbios en la vía pública, más precisamente por inmediaciones de calles Gdor. Gallino y Sargento Cabral.
Por tal motivo, de forma
inmediata los mencionados efectivos procedieron a la identificación y posterior
demora del mismo, tratándose de un mayor de 28 años de edad, quien, además,
según las primeras averiguaciones realizadas, se logró determinar que el mismo
poseía antecedentes por delitos contra la propiedad.
El demorado fue trasladado hasta
la comisaria jurisdiccional Sexta a fin de continuar con las diligencias del
caso.