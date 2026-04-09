Demoran a un hombre por merodeo

En horas de la madrugada de hoy 09-04-26, efectivos policiales dependientes del Destacamento San Marcos, llevaron adelante recorridas de prevención de ilícitos e identificación de personas, logrando en la oportunidad la demora de un hombre mayor de edad, quien se encontraba merodeando en la vía pública, observando detenidamente los domicilios y vehículos estacionados y ocasionando intranquilidad a vecinos.
El procedimiento, lo llevaron a
cabo alrededor de las 01:30 horas por inmediaciones de calles Vargas Gómez y
Neuquén, siendo el demorado un mayor de 34 años de edad, quien no supo
justificar su permanencia en la zona.
El demorado, fue trasladado hasta la comisaria jurisdiccional Séptima a fin de continuar con las diligencias del caso.