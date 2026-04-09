Policías lograron salvar la vida de una menor mediante maniobras de RCP

En horas de la noche de ayer 08-04-26, el Suboficial Mayor Sánchez Juan Carlos y el Sargento Encinas Alejandro dependientes de la Comisaria Séptima fueron alertados por una mujer quien se presento en la guardia de prevención, en estado de alteración y solicitando ayuda, ya que se encontraba con su beba de un año en brazos y con inconvenientes para respirar.
Por tal motivo y sin dudarlo, los
mencionados efectivos procedieron al traslado de las mismas hacia el Hospital
Pediátrico Juan Pablo II, mientras realizaban maniobras de RCP, logrando de
esta manera llegar hasta el lugar, donde fue asistida por el personal de salud
quienes posteriormente informaron que la menor fue estabilizada y se encontraba
en buen estado de salud.
Se destaca en esta oportunidad, el buen y profesional accionar de los uniformados, quienes sin dudarlo actuaron y lograron salvar la vida de la menor.