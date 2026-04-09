En tareas de prevención la Policía demoró a tres personas y secuestró una moto de dudosa procedencia

El primer procedimiento, lo
llevaron a cabo personal del GRIM I por calle Padre Borgati al 1300
aproximadamente, donde observaron a un hombre merodeando, visualizando
detenidamente los vehículos estacionados en la vía pública, por lo que, a modo
de prevención fue identificado y demorado, tratándose de un mayor de 28 años de
edad.
Posteriormente, efectivos del
GRIM II, siendo aproximadamente las 00:30 horas, observaron a dos jóvenes
merodeando por inmediaciones de calles Cirilo Banco y Rafael Barrios a bordo de
una motocicleta de 110cc y a quienes intentaron identificar, pero estos
emprendieron su huida arrojando el rodado en la vía publica, siendo demorado
uno de ellos, tratándose de un menor de 16 años de edad. En tanto el rodado fue
secuestrado, el cual a simple vista se observa la faltante de la chapa patente
y que el tambor de ignición se encontraba violentada.
Asimismo, momentos más tarde,
personal del GRIM IV, visualizaron por Ruta Nacional 12 km 1030
aproximadamente, zona de colectora a un joven que se encontraba agazapado entre
las malezas, por lo que de manera inmediata procedieron a su identificación y
posterior demora, tratándose de un mayor de 18 años de edad, quien además tenía
entre sus prendas una gomera y no supo justificar su accionar.
En todos los casos, los demorados
fueron y lo secuestrado trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales
correspondientes.