jueves, 9 de abril de 2026

En tareas de prevención la Policía demoró a tres personas y secuestró una moto de dudosa procedencia

Durante la noche y madrugada de hoy 09-04-26, efectivos policiales de los GRIM 1, 2 y 4, llevaron adelante tareas de prevención en distintos sectores de nuestra ciudad, logrando en diferentes circunstancias la demora de dos personas mayores de edad y un menor de 16 años y el secuestro preventivo de una motocicleta de dudosa procedencia.

El primer procedimiento, lo llevaron a cabo personal del GRIM I por calle Padre Borgati al 1300 aproximadamente, donde observaron a un hombre merodeando, visualizando detenidamente los vehículos estacionados en la vía pública, por lo que, a modo de prevención fue identificado y demorado, tratándose de un mayor de 28 años de edad.

Posteriormente, efectivos del GRIM II, siendo aproximadamente las 00:30 horas, observaron a dos jóvenes merodeando por inmediaciones de calles Cirilo Banco y Rafael Barrios a bordo de una motocicleta de 110cc y a quienes intentaron identificar, pero estos emprendieron su huida arrojando el rodado en la vía publica, siendo demorado uno de ellos, tratándose de un menor de 16 años de edad. En tanto el rodado fue secuestrado, el cual a simple vista se observa la faltante de la chapa patente y que el tambor de ignición se encontraba violentada.

Asimismo, momentos más tarde, personal del GRIM IV, visualizaron por Ruta Nacional 12 km 1030 aproximadamente, zona de colectora a un joven que se encontraba agazapado entre las malezas, por lo que de manera inmediata procedieron a su identificación y posterior demora, tratándose de un mayor de 18 años de edad, quien además tenía entre sus prendas una gomera y no supo justificar su accionar.

En todos los casos, los demorados fueron y lo secuestrado trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales correspondientes.