Demoran a un hombre por merodeo

En horas del mediodía de ayer 08-04-26, efectivos policiales dependientes del Destacamento San Marcos, llevaron adelante recorridas de prevención de ilícitos, logrando en la oportunidad la demora de un hombre mayor de edad, quien se encontraba merodeando en la vía pública, observando detenidamente los domicilios y vehículos estacionados.
El procedimiento, lo llevaron a
cabo alrededor de las 13:00 horas por inmediaciones de Avenida La paz y calle
Chubut, siendo el demorado un mayor de 39 años de edad, quien no supo
justificar su permanencia en la zona.
El demorado, fue trasladado hasta
la comisaria jurisdiccional correspondiente a fin de continuar con las
diligencias del caso.