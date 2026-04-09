jueves, 9 de abril de 2026

Esquina: Demoran a tres personas que trasladaban animales silvestres recientemente faenados

En horas de la tarde de ayer 08-04-26, personal policial dependientes de la Comisaria de Distrito Primera de Esquina, llevaron adelante operativos de control vehicular e identificación de personas en intersección de Rutas Provincial Nº 30 y Nacional Nº 12, lugar donde lograron en distintas circunstancias la aprehensión de tres personas y el secuestro de productos cárnicos de diferentes animales silvestres.

El primer procedimiento, lo concretaron tras identificar y aprehender a dos personas mayores de edad quienes circulaban a bordo de una motocicleta y trasladando varias bolsas de productos cárnicos de ciervo y guazuncho.

Asimismo, momentos más tarde, fue identificado y aprehendido otro hombre mayor de edad, también circulando en una motocicleta, trasladando diferentes cortes de productos cárnicos pertenecientes a chanchos silvestres.

En ambos casos, lo secuestrado y las personas aprehendidas fueron puestas a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada dependencia a fin de continuar con las diligencias correspondientes.