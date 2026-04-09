Esquina: Demoran a tres personas que trasladaban animales silvestres recientemente faenados

En horas de la tarde de ayer 08-04-26, personal policial dependientes de la Comisaria de Distrito Primera de Esquina, llevaron adelante operativos de control vehicular e identificación de personas en intersección de Rutas Provincial Nº 30 y Nacional Nº 12, lugar donde lograron en distintas circunstancias la aprehensión de tres personas y el secuestro de productos cárnicos de diferentes animales silvestres.
El primer procedimiento, lo
concretaron tras identificar y aprehender a dos personas mayores de edad
quienes circulaban a bordo de una motocicleta y trasladando varias bolsas de
productos cárnicos de ciervo y guazuncho.
Asimismo, momentos más tarde, fue
identificado y aprehendido otro hombre mayor de edad, también circulando en una
motocicleta, trasladando diferentes cortes de productos cárnicos pertenecientes
a chanchos silvestres.
En ambos casos, lo secuestrado y
las personas aprehendidas fueron puestas a disposición de la justicia y
trasladados hasta la citada dependencia a fin de continuar con las diligencias
correspondientes.