jueves, 9 de abril de 2026

Tras una ardua investigación la Policía recuperó dos motos robadas

Personal policial dependientes de la Dirección de Investigación Criminal lograron en distintas circunstancias recuperar dos motocicletas -marcas Honda Wave- que habrían sido denunciadas como sustraídas días atrás.

El primer procedimiento, lo concretaron en la tarde del martes 07-04-26, momentos en que realizaban recorridas por calles Los Araucanos y Atacamas, lugar donde observaron estacionada una motocicleta con similares características a la denunciada como sustraída días atrás, por lo que, tras las primeras averiguaciones realizadas, se logró determinar que efectivamente se trataría de la misma, por lo que fue secuestrada.

De igual manera, en la jornada de hoy 08-04-26, en zonas del barrio Itati, más precisamente por calle Félix de Azara visualizaron a un joven a bordo de una motocicleta de 110cc, y a quien al intentar identificar el mismo emprende su huida y arroja el rodado en la vía publica, perdiéndose de vista; es por ello, que se realizaron las primeras averiguaciones al respecto, logrando determinar que dicha motocicleta habría sido la misma denunciada como sustraída días atrás.

En ambos casos, los rodados secuestrados fueron trasladados hasta las dependencias policiales correspondientes a fin de continuar con las diligencias del caso.