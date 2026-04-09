Tras una ardua investigación la Policía recuperó dos motos robadas

El primer procedimiento, lo
concretaron en la tarde del martes 07-04-26, momentos en que realizaban recorridas
por calles Los Araucanos y Atacamas, lugar donde observaron estacionada una
motocicleta con similares características a la denunciada como sustraída días
atrás, por lo que, tras las primeras averiguaciones realizadas, se logró
determinar que efectivamente se trataría de la misma, por lo que fue
secuestrada.
De igual manera, en la jornada de
hoy 08-04-26, en zonas del barrio Itati, más precisamente por calle Félix de
Azara visualizaron a un joven a bordo de una motocicleta de 110cc, y a quien al
intentar identificar el mismo emprende su huida y arroja el rodado en la vía
publica, perdiéndose de vista; es por ello, que se realizaron las primeras
averiguaciones al respecto, logrando determinar que dicha motocicleta habría
sido la misma denunciada como sustraída días atrás.
En ambos casos, los rodados
secuestrados fueron trasladados hasta las dependencias policiales
correspondientes a fin de continuar con las diligencias del caso.