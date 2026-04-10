Un hombre murió tras derrapar con su moto

En horas de la noche de ayer 09-04-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria Décimo Novena fueron alertados que por Avenida Artigas y calle Moreno se habría registrado un siniestro vial, en el cual -por causas y circunstancias que se tratan de establecer- el conductor de una motocicleta habría perdido el control de una motocicleta, lo que produjo su lamentable deceso en el lugar.
Según la información inicial
obtenida, el hecho se habría registrado alrededor de las 23:15 horas y tuvo
como protagonistas a una motocicleta -marca Zanella Hot de 90cc- conducido por
un hombre de apellido Encinas de 53 años de edad.
A consecuencia del siniestro, en
el lugar se produjo el lamentable deceso del ciudadano, lo cual fue constatado
por personal de emergencias quienes se hicieron presentes en el lugar.
Al respecto, en el lugar se
llevaron a cabo las diligencias del caso, en tanto en la citada comisaria se
continúan con los trámites correspondientes.