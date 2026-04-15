Demoran a un hombre y recuperan un termo robado

Efectivos de la Comisaría 14° Urbana, llevan adelante tareas investigativas en el marco del Legajo Judicial en trámite en colaboración con la unidad fiscal interviniente, logrando recuperar un elemento sustraído y la demora del presunto autor del hecho delictivo.
El procedimiento lo realizaron
luego de tomar conocimiento de la sustracción de un termo-marca Stanley- de un
domicilio ubicado en el barrio Esperanza, por tal motivo tras las
correspondientes tareas investigativa, el personal policial logró la demora de
un hombre mayor de edad, quien sería el presunto autor del hecho, asimismo, el
elemento denunciado fue recuperado.
El hombre y lo recuperado fueron
puestos a disposición de la autoridad judicial interviniente y trasladados a la
citada dependencia policial, donde se continúan con las diligencias de rigor.