Personas demoradas en diferentes procedimientos

En primero de los procedimientos lo realizaron, cerca de las 19.00 horas, personal del Comando de patrullas, en inmediaciones de calles Vélez Sarsfield y San Martín, cuando demoraron a un hombre –mayor de edad- sindicado por un comerciante como presunto autor del hurto de bebidas desde su local, tras ser retenido en el lugar.
Así mismo, alrededor de las 20.30horas, en inmediaciones de Quintana y Salta, tras alertados por el sistema 911, se demoró a un sujeto que se encontraba causando disturbios en la vía pública, aparentemente bajo los efectos de alcohol u otras sustancias. No poseía documentación y tras las primeras averiguaciones se determinó que registraba antecedentes policiales.
Finalmente, pasadas las 00.00 horas, en inmediaciones de calles J. M. Rolón y Gdor. Vaivenee, personal del GRIM 3 demoró a un hombre y una mujer –mayores de edad-, que merodeaban la zona observando domicilios y vehículos, haciendo mención que llevaban elementos de pesca que no pudieron acreditar fehacientemente su procedencia, además ambas personas contarían con antecedentes policiales.
Las personas junto a lo secuestrado fueron trasladadas a la Comisaría jurisdiccional, donde se prosigue con los tramites de cada caso.