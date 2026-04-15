La Policía secuestró un monopatín eléctrico de dudosa procedencia

Efectivos de la Comisaría Sexta Urbana, en horas de la madrugada de ayer 14-04-26, alrededor de las 05:30, en momentos que realizaban tareas de prevención de ilícitos en su jurisdicción, lograron el secuestro preventivo de un monopatín eléctrico.
El procedimiento lo concretaron
cuando los mencionados efectivos circulaban por calles Colombia y Nuestra
Señora de Pompeya, donde observaron a un sujeto que transportaba un monopatín
eléctrico y este al notar la presencia policial, emprendió su fuga, dejando
abandonado el rodado en la vía pública, por lo que ante esta situación
procedieron al secuestro preventivo de un monopatín eléctrico -marca Interbras,
modelo HS-04-.
El rodado fue trasladado a la dependencia policial a fin de continuar con las diligencias correspondientes.