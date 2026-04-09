Demoran a un hombre y secuestran una moto de dudosa procedencia

En horas de la tarde de ayer 08-04-26, personal policial dependientes del GRIM I, momentos en que realizaban tareas de prevención, más precisamente por Avenida Pedro Ferre y calle Tucumán visualizaron a un hombre a bordo de una motocicleta -marca Gilera de 110cc-, circulando a baja velocidad y observando detenidamente los vehículos estacionados en la vía pública.
Por tal motivo, a modo de
prevención procedieron a la identificación y posterior demora del mismo,
tratándose de un mayor de 29 años de edad quien, no supo justificar su
permanencia en la zona ni las documentaciones del rodado en el que circulaba,
el cual, además, a simple vista se pudo observar que no contaba con llave de
ignición y que dicho tambor se hallaba violentado.
El demorado, junto al rodado
secuestrado fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional a fin de
continuar con las diligencias del caso.