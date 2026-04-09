Demoran a un hombre y secuestran una bicicleta de dudosa procedencia

El procedimiento fue realizado
alrededor de las 17:30 horas, cuando los citados efectivos se encontraban
recorriendo las inmediaciones del Parque Mitre, donde identificaron a un hombre
– alias El abuelo, de 35 años de edad-, quien circulaba a bordo de una
bicicleta – marca FIRE BIRO, rodado 29”-, de la cual, no supo justificar la
procedencia del mismo, siendo secuestrado y la persona demorada; posteriormente
y tras las correspondientes averiguaciones, el rodado resulto hallarse
presuntamente vinculado a un hecho que se investiga.
El demorado junto a la bicicleta
fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes y
trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de
rigor.