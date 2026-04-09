jueves, 9 de abril de 2026

Demoran a un hombre y secuestran una bicicleta de dudosa procedencia

En la tarde de ayer 08-04-26, efectivos policiales de la Comisaria Cuarta Urbana, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, circunstancias en que se hallaban por calles Pilu Gómez y Alvear, demoraron a un hombre y secuestraron una bicicleta de dudosa procedencia.

El procedimiento fue realizado alrededor de las 17:30 horas, cuando los citados efectivos se encontraban recorriendo las inmediaciones del Parque Mitre, donde identificaron a un hombre – alias El abuelo, de 35 años de edad-, quien circulaba a bordo de una bicicleta – marca FIRE BIRO, rodado 29”-, de la cual, no supo justificar la procedencia del mismo, siendo secuestrado y la persona demorada; posteriormente y tras las correspondientes averiguaciones, el rodado resulto hallarse presuntamente vinculado a un hecho que se investiga.

El demorado junto a la bicicleta fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.