La Policía desbarató un kiosco de drogas en el B° Pio X, hay dos mujeres demoradas y un hombre detenido

Ayer 08-04-26, efectivos policiales dependientes de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado en forma conjunta y coordinada con el grupo especial P.A.R., diligenciaron una orden de allanamiento en un domicilio ubicado en el barrio Pio X, lugar donde lograron hallar y secuestrar dinero en efectivo, 04 teléfonos celulares, 03 envoltorios de polietileno con sustancia blanquecina (cocaína), recortes, 01 balanza de precisión, 01 arma de fuego de fabricación casera (tumbera), cartuchos -calibre .22- y varias pastillas presuntamente -alprazolam-.
Así también, en el lugar se
detuvo a un hombre y se demoró a dos mujeres, todos mayores de edad, quienes
estarían relacionados con la causa que se investiga.
Al respecto, las demoradas, el
detenido y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la
justicia y trasladados hasta la citada Dirección General a fin de continuar con
las diligencias del caso.