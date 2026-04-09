La Policía demoró a dos personas en diferentes circunstancias

El primer procedimiento fue
realizado pasadas las 16:30 horas, cuando los citados efectivos se encontraban
por las Avenidas Cuarto Centenario y Sarmiento, donde divisaron e identificaron
a un hombre – alias Yoni, de 37 años de edad- quien se encontraba observando
los vehículos estacionados, sin poder justificar su presencia en el lugar,
siendo demorado.
También, siendo las 21:00 horas,
hallándose por Avenida Sarmiento y calle Ushuaia, identificaron y demoraron a
un joven de 22 años de edad, quien observaba detenidamente los domicilios de la
zona, siendo posteriormente demorado.
Las personas fueron trasladadas a
la Comisaria Séptima Urbana, donde se continuaron con los tramites de rigor.