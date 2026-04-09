jueves, 9 de abril de 2026

La Policía demoró a dos personas en diferentes circunstancias

Ayer 08-04-26, efectivos policiales del Destacamento San Marcos, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, en diferentes procedimientos demoraron a dos hombres.

El primer procedimiento fue realizado pasadas las 16:30 horas, cuando los citados efectivos se encontraban por las Avenidas Cuarto Centenario y Sarmiento, donde divisaron e identificaron a un hombre – alias Yoni, de 37 años de edad- quien se encontraba observando los vehículos estacionados, sin poder justificar su presencia en el lugar, siendo demorado.

También, siendo las 21:00 horas, hallándose por Avenida Sarmiento y calle Ushuaia, identificaron y demoraron a un joven de 22 años de edad, quien observaba detenidamente los domicilios de la zona, siendo posteriormente demorado.

Las personas fueron trasladadas a la Comisaria Séptima Urbana, donde se continuaron con los tramites de rigor.