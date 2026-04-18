Demoran a un joven por realizar maniobras peligrosas en una moto

En la tarde de ayer 17-04-26, efectivos policiales del Destacamento San Marcos, realizando patrullajes preventivos, demoraron a un joven que realizaba maniobras peligrosas y secuestraron la motocicleta en la que circulaba.
El procedimiento fue realizado
pasadas las 15:00 horas, cuando los citados efectivos se encontraban por calles
Patagonia y El Maestro, lugar donde divisaron a un joven a bordo de una
motocicleta – marca Ghihheri de 110 cc.- realizando maniobras peligrosas,
poniendo en riesgo su vida y la de terceros, por lo que, tras detener su
marcha, procedieron a su identificación, resultando ser de 28 años de edad,
quien no supo justificar su accionar, siendo demorado.
El demorado junto al rodado
secuestrado fue trasladado a la comisaria jurisdiccional, donde se continuaron
con las diligencias correspondientes.