Tras allanamiento la Policía secuestró una moto que fue utilizada para un arrebato, hay un demorado

En la jornada de ayer 17-04-26, efectivos policiales de la Dirección de Investigación Criminal en el marco de un legajo judicial que se investiga – por supuesto robo- con la intervención de la Unidad Fiscal, luego de diversas labores investigativas, diligenciaron una orden de allanamiento en el Barrio 17 de Agosto, donde procedieron a la detención de un hombre y al secuestro preventivo de una motocicleta.
El mandato judicial fue
diligenciado en una vivienda ubicada por calles Necochea y Napoles, donde los
citados efectivos procedieron, bajo las formalidades legales, al secuestro de
una motocicleta – marca Honda Twister CBX 250cc.- la cual estaría presuntamente
vinculada al hecho que se investiga, ya que, seria la utilizada para cometer el
ilícito, además, procedieron a la detención de un hombre mayor de edad, el cual
se encontraría sindicado como presunto autor.
Al respecto, el detenido junto al
rodado secuestrado, fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a
la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.