sábado, 18 de abril de 2026

Paso de los Libres: Detienen a un hombre que había sustraído dinero en efectivo de un comercio

El pasado 15-04-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito Segunda de Paso de los Libres, luego de ser alertados de un hecho delictivo y tras un rápido accionar, lograron recuperar dinero en efectivo que fuera sustraído recientemente, además, aprehender al presunto autor y secuestrar una motocicleta.

El procedimiento lo concretaron los citados efectivos cerca de las 09:30 horas, luego de ser alertados por el propietario de un comercio, ubicado por Avenida Freiche y calle José de las Rosas Vallejos de la citada ciudad, acerca de una persona que momentos antes habría sustraído dinero en efectivo del interior del inmueble, indicando que se retiró en una motocicleta, por lo que, de manera inmediata, acudieron a la zona, logrando en inmediaciones de la Ruta Nacional Nº 117, divisar a un joven a bordo de una motocicleta – marca Motomel 110cc.- con similares características a las aportadas, procediendo a su identificación siendo de 25 años de edad, quien, en su poder llevaba dinero en efectivo, el cual no supo acreditar la procedencia, procediendo a su aprehensión junto al secuestro preventivo del rodado y el dinero hallado.

Al respecto, el aprehendido junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal en turno, continuándose con los tramites de rigor en la citada dependencia.