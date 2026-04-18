Paso de los Libres: Detienen a un hombre que había sustraído dinero en efectivo de un comercio

El procedimiento lo concretaron
los citados efectivos cerca de las 09:30 horas, luego de ser alertados por el
propietario de un comercio, ubicado por Avenida Freiche y calle José de las
Rosas Vallejos de la citada ciudad, acerca de una persona que momentos antes
habría sustraído dinero en efectivo del interior del inmueble, indicando que se
retiró en una motocicleta, por lo que, de manera inmediata, acudieron a la
zona, logrando en inmediaciones de la Ruta Nacional Nº 117, divisar a un joven
a bordo de una motocicleta – marca Motomel 110cc.- con similares
características a las aportadas, procediendo a su identificación siendo de 25
años de edad, quien, en su poder llevaba dinero en efectivo, el cual no supo
acreditar la procedencia, procediendo a su aprehensión junto al secuestro
preventivo del rodado y el dinero hallado.
Al respecto, el aprehendido junto
a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal en turno,
continuándose con los tramites de rigor en la citada dependencia.