Demoran a un joven tras violentar un automóvil

Efectivos del Grupo de
Intervención Rápida -G.I.R-, en horas de la madrugada de hoy 04-04-26, tras
tomar conocimiento de un hecho delictivo, demoraron a un joven y secuestraron
un arma blanca.
Dicho procedimiento lo llevaron a
cabo luego de ser alertados a través del Sistema Integral de Seguridad 911 que
por calles Paysandú y Unquillo, aparentemente habían violentado un vehículo
-marca Volkswagen modelo Gol-, por lo cual de forma inmediata se dirigieron
hacia el lugar, donde tras una amplia recorrida procedieron a la demora e
identificación de una personas con las características similares a las
aportadas por el sistema, tratándose de un joven de 17 años de edad, quien
tenia en su poder un arma blanca -cuchillo de aproximadamente 25cm-, el cual
presumiblemente habría sido utilizada para violentar el vehículo antes
mencionado, por lo que se secuestró el mismo bajo las formalidades legales
correspondientes.
Al respecto, el joven junto a lo secuestrado fue trasladado hacia la Comisaria jurisdiccional, para continuar con los trámites de rigor.