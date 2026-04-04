sábado, 4 de abril de 2026

Demoran a un joven tras violentar un automóvil

Efectivos del Grupo de Intervención Rápida -G.I.R-, en horas de la madrugada de hoy 04-04-26, tras tomar conocimiento de un hecho delictivo, demoraron a un joven y secuestraron un arma blanca.

Dicho procedimiento lo llevaron a cabo luego de ser alertados a través del Sistema Integral de Seguridad 911 que por calles Paysandú y Unquillo, aparentemente habían violentado un vehículo -marca Volkswagen modelo Gol-, por lo cual de forma inmediata se dirigieron hacia el lugar, donde tras una amplia recorrida procedieron a la demora e identificación de una personas con las características similares a las aportadas por el sistema, tratándose de un joven de 17 años de edad, quien tenia en su poder un arma blanca -cuchillo de aproximadamente 25cm-, el cual presumiblemente habría sido utilizada para violentar el vehículo antes mencionado, por lo que se secuestró el mismo bajo las formalidades legales correspondientes.

Al respecto, el joven junto a lo secuestrado fue trasladado hacia la Comisaria jurisdiccional, para continuar con los trámites de rigor.