Realizaba maniobras peligrosas en una moto y fue demorado por la Policía

Personal del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada, en la madrugada de hoy 04-04-26, cerca de las 03:00 horas, en momentos que se encontraban recorridas de prevención de ilícitos, demoraron a un joven que circulaba a bordo de una motocicleta aparentemente realizando maniobras peligrosas.
El procedimiento lo concretaron
los mencionados efectivos cuando observaron a una persona a bordo de una
motocicleta -marca Honda modelo XR 190c.c- por Avenida Armenia y Chacabuco,
realizando maniobras peligrosas y poniendo en riesgo su vida y la de terceros,
por lo que metros mas adelantes se procedió a su demora y posterior
identificación, tratándose de un joven de 20 años de edad, quien no supo
justifi9car su accionar ni la propiedad del rodado, por ello que se secuestró
preventivamente el rodado bajo las formalidades legales correspondientes.
El joven y la motocicleta fueron
trasladados a la comisaría jurisdiccional para continuar con las diligencias de
rigor.