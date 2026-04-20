Demoran a un joven y recuperan un celular robado

El hecho ocurrió alrededor de las
20:30horas, cuando personal que realizaba recorridas preventivas por
inmediaciones de Avenida Teniente Ibañez y calle Alberdi, escuchó el pedido de
auxilio de una mujer que alertaba sobre el robo de su celular. Inmediatamente,
los uniformados visualizaron a un sujeto que huía con un dispositivo en la
mano, iniciándose un seguimiento que culminó a pocas cuadras, más precisamente
en calle Alberdi y la Pampa.
Al momento de la intervención,
vecinos de la zona habían reducido a este hombre de 18 años, por lo que el
personal policial debió resguardar su integridad física ante la situación
hostil en el lugar, asimismo, se logró recuperar el teléfono –marca moto G 15-
sustraído.
El aprehendido junto a lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, y trasladados a la citada comisaría donde se prosigue con los tramites del caso.