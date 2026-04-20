lunes, 20 de abril de 2026

Demoran a un joven y recuperan un celular robado

En la noche de ayer 19-04-26, efectivos policiales de la patrulla motorizada, en un rápido accionar lograron la aprehensión de un joven y el recupero de un teléfono celular sustraído, tras un eficaz accionar en la vía pública.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:30horas, cuando personal que realizaba recorridas preventivas por inmediaciones de Avenida Teniente Ibañez y calle Alberdi, escuchó el pedido de auxilio de una mujer que alertaba sobre el robo de su celular. Inmediatamente, los uniformados visualizaron a un sujeto que huía con un dispositivo en la mano, iniciándose un seguimiento que culminó a pocas cuadras, más precisamente en calle Alberdi y la Pampa.

Al momento de la intervención, vecinos de la zona habían reducido a este hombre de 18 años, por lo que el personal policial debió resguardar su integridad física ante la situación hostil en el lugar, asimismo, se logró recuperar el teléfono –marca moto G 15- sustraído.

El aprehendido junto a lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, y trasladados a la citada comisaría donde se prosigue con los tramites del caso.