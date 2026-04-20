La Policía recuperó una motocicleta robada

El procedimiento tuvo lugar,
cuando los efectivos encontrándose realizando sus labores prevención,
observaron un bulto oculto entre la vegetación en inmediaciones de calle Iberá,
entre Av. Ciudad de Arequipa y Ricardo Gutiérrez, por lo que, al inspeccionar
el lugar, constataron la presencia de una motocicleta desarmada, con partes
dispersas.
Tras verificar los números de
motor y chasis en el sistema correspondiente, se confirmó que el rodado
registraba pedido de localización y secuestro en relación a un hecho denunciado
días atrás.
La motocicleta secuestrada fue
puesta a disposición de la fiscalía interviniente, siendo trasladada a la
citada dependencia policial donde se prosigue con los trámites del caso.