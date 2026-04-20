lunes, 20 de abril de 2026

La Policía recuperó una motocicleta robada

En horas de la mañana de ayer 19-04-26, efectivos policiales de la Comisaría séptima urbana, en el marco de recorridas de prevención del delito, lograron el hallazgo de una motocicleta que registraba pedido de secuestro.

El procedimiento tuvo lugar, cuando los efectivos encontrándose realizando sus labores prevención, observaron un bulto oculto entre la vegetación en inmediaciones de calle Iberá, entre Av. Ciudad de Arequipa y Ricardo Gutiérrez, por lo que, al inspeccionar el lugar, constataron la presencia de una motocicleta desarmada, con partes dispersas.

Tras verificar los números de motor y chasis en el sistema correspondiente, se confirmó que el rodado registraba pedido de localización y secuestro en relación a un hecho denunciado días atrás.

La motocicleta secuestrada fue puesta a disposición de la fiscalía interviniente, siendo trasladada a la citada dependencia policial donde se prosigue con los trámites del caso.