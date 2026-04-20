La Policía demoró a dos personas en diferentes procedimientos

El primero de los procedimientos
lo concretaron alrededor de las 23:15 horas, cuando fueron alertados a través
del Sistema Integral de Seguridad 911 sobre la presencia de un sujeto
ocasionando disturbios en la Plaza Evita, por tal motivo los uniformados se
dirigieron donde identificaron y demoraron a un hombre de 43 años de edad,
quien aparentemente se encontraba en aparente estado de ebriedad.
Por otra parte, siendo
aproximadamente a las 03:15 horas, encontrándose en la intersección de calles
Gobernador Ruiz y Santiago del Estero, identificaron a un hombre de 40 años de
edad, que se encontraba observando el interior de un vehículo estacionado en el
lugar, sin poder justificar su presencia, fue demorado.
Los demorados fueron trasladados
hasta las comisarias jurisdiccionales donde se continúan con las diligencias de
rigor.