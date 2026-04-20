lunes, 20 de abril de 2026

La Policía demoró a dos personas en diferentes procedimientos

En la noche de ayer y la madrugada de hoy, efectivos policiales pertenecientes del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada III -G.R.I.M. 3-, en momentos que realizaban recorridas de prevención de ilícitos, lograron la demora de dos hombres en distintos procedimientos.

El primero de los procedimientos lo concretaron alrededor de las 23:15 horas, cuando fueron alertados a través del Sistema Integral de Seguridad 911 sobre la presencia de un sujeto ocasionando disturbios en la Plaza Evita, por tal motivo los uniformados se dirigieron donde identificaron y demoraron a un hombre de 43 años de edad, quien aparentemente se encontraba en aparente estado de ebriedad.

Por otra parte, siendo aproximadamente a las 03:15 horas, encontrándose en la intersección de calles Gobernador Ruiz y Santiago del Estero, identificaron a un hombre de 40 años de edad, que se encontraba observando el interior de un vehículo estacionado en el lugar, sin poder justificar su presencia, fue demorado.

Los demorados fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales donde se continúan con las diligencias de rigor.