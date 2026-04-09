Descargaron más de una tonelada de marihuana desde una canoa en la costanera de Puerto Piray  

Los gendarmes contabilizaron un total de 1.616 paquetes rectangulares.
Al averiguar sobre el vehículo, el mismo figuraba con pedido de secuestro tras ser robado en la República Federativa de Brasil.
Ayer en horas de la noche, personal de la Sección "Montecarlo" dependiente del Escuadrón 10 “Eldorado”, se encontraba realizando una patrulla a pie sobre por la zona de la costanera de Puerto Piray, cuando observó un grupo de personas, que desde una canoa arrojaban paquetes hacia las orillas del Río Paraná y luego transportaban la carga a un vehículo color blanco, Toyota SW4 con dominio brasileño.
Inmediatamente, los uniformados dieron la voz de alto en nombre de la Fuerza, quienes al advertir la presencia de los gendarmes retornaron rápidamente hacia la República del Paraguay abandonaron el rodado con la carga.
Ante están situación, con apoyo de diferentes Unidades de Gendarmería y de Prefectura Naval Argentina, los funcionarios realizaron un amplio rastrillaje por la zona costera, hallando un total de 43 bultos en el interior de la camioneta y distribuidos por la superficie del suelo, con 1.616 paquetes de una sustancia vegetal que sometida a la prueba de campo Narcotest dió como resultado positivo para marihuana con un peso total de 1.311 kilos 400 gramos. Asimismo, se pudo constatar que el chasis arrojaba “robado” en la República Federativa de Brasil.
Intervinieron el Juzgado y Fiscalía de Eldorado, que dispusieron el secuestro de la droga y del rodado.