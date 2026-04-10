Despidieron a la séptima comitiva de excombatientes rumbo a Malvinas

Un total de 20 veteranos de guerra iniciaron este mediodía el histórico viaje de retorno al archipiélago. En horas de la mañana de este viernes, tras un emotivo acto realizado en el Ministerio de Seguridad, la delegación partió hacia el aeropuerto local para comenzar el viaje.
Allí el gobernador Juan Pablo
Valdés junto al ministro de Seguridad, Adán Gaya, despidieron al séptimo
contingente compuesto por 20 excombatientes, 2 periodistas y un coordinador,
que partieron desde el Aeropuerto “Dr. Fernando Piragine Niveyro” de la ciudad
de Corrientes, con destino a las Islas Malvinas, a donde regresan luego de 44
años.
La séptima salida de excombatientes correntinos financiados por el Gobierno Provincial, regresan a las Islas Malvinas para reencontrarse con su historia y honrar a sus camaradas.