El BanCo y la UNNE sellan una alianza estratégica para fortalecer la educación, la innovación y el desarrollo tecnológico

El Banco de Corrientes (BanCo) y la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) firmaron un convenio marco de cooperación mutua que consolida una alianza estratégica orientada a la formación continua del capital humano, la innovación y la articulación institucional para promover la incubación y el desarrollo de empresas con base tecnológica en la provincia.
El acuerdo representa un paso clave en la vinculación entre el sistema financiero público y el ámbito académico, con el fin de generar sinergias que potencien la economía del conocimiento, fortalezcan el talento local y acompañen procesos de transformación productiva e institucional en Corrientes y la región.
"Este convenio es mucho más que un acuerdo formal: es una apuesta concreta a la educación, la innovación y al desarrollo del talento local. El trabajo conjunto entre el sector académico y el financiero es clave para construir organizaciones más modernas, inclusivas y preparadas para los desafíos del presente y del futuro, y qué mejor que hacerlo con la UNNE", destacó la presidente del BanCo, Laura Sprovieri.
La firma se llevó a cabo en la sede del Banco de Corrientes y estuvo encabezada por Sprovieri y el rector de la UNNE, Omar Larroza. Acompañaron el encuentro, por el BanCo, el vicepresidente Ricardo Rodriguez, los síndicos Luis Miguel Gutnisky y Domingo Gómez Sierra, y la gerente de Personas y Desarrollo Humano, Silvana Francovig; mientras que por la UNNE participaron el subsecretario de Vinculación y Transferencia, Sebastián Sánchez, y la directora del Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED-UNNE), Graciela Fernández.
El convenio marco habilita el trabajo conjunto en distintas líneas de interés común y sienta las bases para la firma de convenios específicos. Entre ellos, se destacan un acuerdo con UNNE Virtual para el desarrollo de un campus virtual de formación, destinado a colaboradores y clientes del Banco, y la renovación del Convenio General de Pasantías para estudiantes de carreras afines a la actividad bancaria.
Asimismo, la UNNE brindará asesoramiento pedagógico y capacitación a los colaboradores del Banco para la gestión de aulas virtuales, fortaleciendo competencias digitales clave para el diseño de contenidos y el acompañamiento de los procesos formativos.
Pasantías e impulso a la innovación
El acuerdo tendrá una vigencia inicial de un año con renovación automática, lo que permitirá consolidar estas acciones como una política sostenida de formación, innovación y vinculación institucional.