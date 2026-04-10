General Paz: La Policía recuperó una garrafa robada

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito General Paz, llevaron adelante tareas investigativas relacionada a un hecho delictivo -supuesto hurto- registrado días atrás y por el cual finalmente lograron recuperar el elemento denunciado como sustraído.
El procedimiento, lo llevaron a
cabo por calle Itatí de esa localidad, lugar donde lograron hallar y secuestrar
una bolsa, el cual contenía en su interior un tubo de gas de 10kg, coincidiendo
el mismo con el denunciado como sustraído.
El elemento recuperado, fue
puesto a disposición de la justicia y trasladado hasta la mencionada comisaria
a fin de continuar con las diligencias correspondientes del caso.