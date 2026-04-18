La Policía brindó detalles del operativo de seguridad para la Peregrinación de los tres pueblos

Este Plan de Seguridad, se
implementará antes, durante y después de la culminación de todas las
actividades religiosas previstas (peregrinación y actos varios), a fin de
brindar seguridad a los asistentes, peregrinos, móviles y otras personas que se
desplacen durante el trayecto que comprende la peregrinación y en la localidad
de Itati, afectando para ello, efectivos y móviles Policiales entre otros,
basándose en la distribución estratégica del recurso humano y materiales, para
evitar la alteración del orden público y la comisión de delitos; como así
también la seguridad Vial y actuar ante cualquier circunstancia que, amerite la
intervención policial, para que el evento se desarrolle con total normalidad,
esto incluye la coordinación de actividades con los organizadores, otras
instituciones y autoridades municipales, entre otras.
En este sentido y teniendo en
cuenta, la gran afluencia de personas que convoca este evento, se dispondrá
que, en los diferentes controles policiales, se advierta a los transportistas y
conductores, sobre este evento que se desarrollará en la mencionada localidad,
para que tomen las precauciones del caso.
Al respecto, se establecerá un
corredor sanitario, con personal médico y de apoyo disponible durante todo el
operativo, con el fin de brindar respuesta inmediata ante cualquier
eventualidad, asegurando un traslado rápido y seguro hacia los centros asistenciales.
Por ello, se solicita la colaboración de los señores conductores y transportistas, y de las personas que asistan a dicho evento, extremar las medidas de seguridad, la cooperación y colaboración a efectos de evitar accidentes y otros incidentes.