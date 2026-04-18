sábado, 18 de abril de 2026

La Policía brindó detalles del operativo de seguridad para la Peregrinación de los tres pueblos

En el marco de la 126º Peregrinación de los tres pueblos – Santa Ana, Paso de la Patria y San Cosme- hacia la Basílica de Nuestra Sra. De Itati – Corrientes 2026, bajo el lema "SOMOS IGLESIA QUE CAMINA AGRADECIDA, CREYENTE Y ESPERANZADA", la cual se llevará a cabo entre los días 20 al 25- Abril-2026, y para lo cual se prevé una masiva concurrencia de personas, desde el Ministerio de Seguridad, conjuntamente con la Subsecretaria de Seguridad y la Policía de la Provincia de Corrientes, a través de la Dirección General de Seguridad y Prevención del Delito, Dirección General de Grupos Especiales, Dirección General de Seguridad Vial, Dirección General de Lucha Contra el Fuego, Dirección General de Seguridad Rural y Ecológica, Dirección General de Administración Financiera J.P., Dirección General de Coordinación e Interior - Comisarías dependientes y la Dirección de Drones Policiales junto a otras instituciones locales y municipales y la Gendarmería Nacional Argentina, se ha dispuesto un importante operativo de seguridad.

Este Plan de Seguridad, se implementará antes, durante y después de la culminación de todas las actividades religiosas previstas (peregrinación y actos varios), a fin de brindar seguridad a los asistentes, peregrinos, móviles y otras personas que se desplacen durante el trayecto que comprende la peregrinación y en la localidad de Itati, afectando para ello, efectivos y móviles Policiales entre otros, basándose en la distribución estratégica del recurso humano y materiales, para evitar la alteración del orden público y la comisión de delitos; como así también la seguridad Vial y actuar ante cualquier circunstancia que, amerite la intervención policial, para que el evento se desarrolle con total normalidad, esto incluye la coordinación de actividades con los organizadores, otras instituciones y autoridades municipales, entre otras.

En este sentido y teniendo en cuenta, la gran afluencia de personas que convoca este evento, se dispondrá que, en los diferentes controles policiales, se advierta a los transportistas y conductores, sobre este evento que se desarrollará en la mencionada localidad, para que tomen las precauciones del caso.

Al respecto, se establecerá un corredor sanitario, con personal médico y de apoyo disponible durante todo el operativo, con el fin de brindar respuesta inmediata ante cualquier eventualidad, asegurando un traslado rápido y seguro hacia los centros asistenciales.

Por ello, se solicita la colaboración de los señores conductores y transportistas, y de las personas que asistan a dicho evento, extremar las medidas de seguridad, la cooperación y colaboración a efectos de evitar accidentes y otros incidentes.