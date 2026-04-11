sábado, 11 de abril de 2026

Empedrado: La Policía recuperó una consola de video juego sustraído días atrás

En horas de la tarde de ayer 10-04-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Empedrado, momentos en que se hallaban realizando recorridas de prevención, lograron observar a un sujeto quien trasladaba en su poder un elemento de dudosa procedencia y quien al notar la presencia policial emprende su huida, arrojando dicho elemento en la vía pública.

Por tal motivo, a modo de prevención, los mencionados efectivos procedieron al secuestro del elemento, tratándose de una consola de video juegos, la cual -según las taras investigativas realizadas- se trataría de la misma denunciada como sustraída días atrás.

El elemento recuperado, fue trasladado hasta la citada comisaria a fin de continuar con los tramites del caso.