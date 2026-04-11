Empedrado: La Policía recuperó una consola de video juego sustraído días atrás

En horas de la tarde de ayer 10-04-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Empedrado, momentos en que se hallaban realizando recorridas de prevención, lograron observar a un sujeto quien trasladaba en su poder un elemento de dudosa procedencia y quien al notar la presencia policial emprende su huida, arrojando dicho elemento en la vía pública.
Por tal motivo, a modo de
prevención, los mencionados efectivos procedieron al secuestro del elemento,
tratándose de una consola de video juegos, la cual -según las taras
investigativas realizadas- se trataría de la misma denunciada como sustraída
días atrás.
El elemento recuperado, fue
trasladado hasta la citada comisaria a fin de continuar con los tramites del
caso.