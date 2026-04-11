sábado, 11 de abril de 2026

En recorridas de prevención la Policía demoró a varias personas y secuestró una motocicleta

Durante la madrugada de hoy 11-04-26, efectivos policiales dependientes del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas, llevaron adelante intensos trabajos de prevención en diferentes sectores de nuestra ciudad, logrando en distintas circunstancias la demora de 05 personas mayores de edad.

El primer procedimiento, lo llevaron a cabo alrededor de las 01:45 horas, por inmediaciones de Avenida Costanera y calle Pellegrini, lugar donde observaron a un joven visualizando detenidamente los vehículos estacionados en la vía pública, por lo que fue identificado y demorado, tratándose de un mayor de edad, quien, además -según las primeras averiguaciones realizadas- el mismo contaría con antecedentes por delitos contra la propiedad.

Posteriormente, cerca de las 02:00 horas, fueron alertados que en una estación de servicio ubicado por Ruta Nacional Nº12 y Avenida Libertad que se encontraba reducido un hombre, quien momentos antes se hallaba ocasionado disturbios en el lugar, por tal motivo, de manera inmediata procedieron a la demora del mismo, tratándose de un mayor de edad. 

De igual manera, siendo aproximadamente las 03:30 horas fueron alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911, que por inmediaciones de Avenida Maipú y calle Honduras se encontraban dos personas con aparentes intensiones de sustraer elementos del interior de un domicilio, por lo que rápidamente se dirigieron hasta el lugar donde demoraron a los mismos, tratándose de dos mayores de edad quienes no supieron justificar su accionar.

En todos los casos, los demorados fueron trasladados hasta las distintas comisarias jurisdiccionales correspondientes a fin de continuar con las diligencias de cada caso.