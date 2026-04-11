En recorridas de prevención la Policía demoró a varias personas y secuestró una motocicleta

El primer procedimiento, lo
llevaron a cabo alrededor de las 01:45 horas, por inmediaciones de Avenida
Costanera y calle Pellegrini, lugar donde observaron a un joven visualizando
detenidamente los vehículos estacionados en la vía pública, por lo que fue
identificado y demorado, tratándose de un mayor de edad, quien, además -según
las primeras averiguaciones realizadas- el mismo contaría con antecedentes por
delitos contra la propiedad.
Posteriormente, cerca de las
02:00 horas, fueron alertados que en una estación de servicio ubicado por Ruta
Nacional Nº12 y Avenida Libertad que se encontraba reducido un hombre, quien
momentos antes se hallaba ocasionado disturbios en el lugar, por tal motivo, de
manera inmediata procedieron a la demora del mismo, tratándose de un mayor de
edad.
De igual manera, siendo
aproximadamente las 03:30 horas fueron alertados por el Sistema Integral de
Seguridad 911, que por inmediaciones de Avenida Maipú y calle Honduras se
encontraban dos personas con aparentes intensiones de sustraer elementos del
interior de un domicilio, por lo que rápidamente se dirigieron hasta el lugar
donde demoraron a los mismos, tratándose de dos mayores de edad quienes no
supieron justificar su accionar.
En todos los casos, los demorados
fueron trasladados hasta las distintas comisarias jurisdiccionales
correspondientes a fin de continuar con las diligencias de cada caso.