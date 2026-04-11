sábado, 11 de abril de 2026

Paso de los Libres: Tras tareas investigativas la Policía recuperó un ventilador robado

Personal policial dependientes de la Comisaria de Distrito Primera de Paso de los Libres, llevaron adelante tareas investigativas en relación a un hecho delictivo -supuesto robo- registrado días atrás en un domicilio ubicado en el Barrio La Merced de esa ciudad, donde persona desconocida habría sustraído un ventilador de pie.

Por el hecho, los mencionados efectivos lograron finalmente recuperar el elemento, el cual fue entregado de manera voluntaria por una mujer quien manifestó que habría adquirido el mismo, desconociendo el hecho y procedencia.

Asimismo, se logró la identificación y demora de un joven menor de edad, quien estaría sindicado como el presunto autor del hecho, siendo puesto a disposición de la justicia junto al elemento recuperado y trasladados hasta la mencionada dependencia, donde se llevan a cabo las diligencias del caso.