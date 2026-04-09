jueves, 9 de abril de 2026

Empedrado: Tras allanamiento la Policía secuestró plantas de marihuana

En la jornada de ayer 08-04-26, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Empedrado, en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente, en el marco de una causa judicial en trámite, tras realizar labores investigativas, diligenciaron una orden de allanamiento y secuestraron plantas de marihuana.

Las distintas labores realizadas posibilito a los citados efectivos diligenciar dicho mandato en un domicilio de la citada localidad, ubicado por calles Alsina y Sosa Lavalle, donde hallaron plantas de diferentes tamaños, para lo cual, en el lugar se hizo presente personal de la División de Drogas Peligrosas, quienes realizaron el correspondiente test orientativo, arrojando resultado positivo para cannabis sativa – marihuana, procediendo al secuestro de las mismas, bajo las formalidades legales.

Lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites al respecto.