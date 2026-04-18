sábado, 18 de abril de 2026

En control a carnicerías la Policía secuestró cortes de productos cárnicos no aptos para el consumo

En el marco de operativos de prevención y control, efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de General Paz, en forma conjunta con personal del área de Bromatología de la Municipalidad de San Miguel, llevaron adelante inspecciones en cinco carnicerías de la mencionada localidad.

En la oportunidad, los mencionados efectivos procedieron al secuestro de cortes de productos cárnicos y menudencias, los cuales carecían de documentación respaldatoria que acreditara su procedencia legal.

Lo secuestrado, fue puesto a disposición de las autoridades y trasladados para la correspondiente desnaturalización.