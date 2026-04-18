Saladas: Se realizó el acto de ascenso del personal policial perteneciente a la Unidad Regional VIIº

En la mañana de ayer 17-04-26, se
llevó a cabo una significativa ceremonia de ascenso del personal superior y
subalterno de la Policía de Corrientes, perteneciente a la Unidad Regional VIIº
con asiento en la ciudad de Saladas, en el marco de una solemne misa, en un
clima colmado de emoción y orgullo.
El acto institucional comprendió
al personal que presta servicios en las distintas dependencias bajo la órbita
de la Unidad Regional VIIº - Saladas. En la oportunidad, los oficiales y
suboficiales ascendidos recibieron sus respectivos certificados, como símbolo
de reconocimiento al compromiso, la dedicación y el mérito demostrado en el
cumplimiento de sus funciones.
La ceremonia fue presidida por el
señor Subjefe de Policía, Comisario General Walter Darío Aceval, acompañado de
autoridades locales, municipales y de localidades vecinas, el Director General
de Lucha Contra el Fuego, Comisario General Horacio Fabio Ramon Rodríguez, el
Director General de Seguridad Vial Comisario General Eduardo Felipe Dip y el
Director de Unidad Regional VIIº Saladas, Comisario Mayor Francisco Javier
Ramírez. Asimismo, participaron integrantes de fuerzas armadas y de seguridad,
jefes de las distintas dependencias, junto a familiares de los efectivos
recientemente ascendidos, quienes compartieron con orgullo este trascendental
momento en sus carreras.
Cabe destacar que los ascensos fueron dispuestos por el señor Gobernador de la Provincia de Corrientes, Dn. Juan Pablo Valdés, mediante los correspondientes decretos, promoviendo al grado inmediato superior al personal que ha demostrado vocación de servicio, entrega y profesionalismo en el ejercicio de sus funciones.