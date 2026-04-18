sábado, 18 de abril de 2026

Santa Rosa: La Policía recuperó dinero en efectivo denunciado como sustraído, hay un demorado

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Santa Rosa, llevaron adelante tareas investigativas relacionado a un hecho delictivo registrado en la madrugada de ayer 17-04-26 en un local comercial ubicado por Ruta Nacional Nº118 de esa localidad, donde persona desconocida -tras violentar la ventana- sustrajo dinero en efectivo.

Por el hecho, los mencionados efectivos lograron finalmente identificar y demorar al presunto autor, tratándose de un menor de edad; así también al secuestro del dinero en efectivo denunciado como sustraído.

La persona demorada y lo recuperado fue puesto a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.