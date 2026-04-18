Santa Rosa: La Policía recuperó dinero en efectivo denunciado como sustraído, hay un demorado

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Santa Rosa, llevaron adelante tareas investigativas relacionado a un hecho delictivo registrado en la madrugada de ayer 17-04-26 en un local comercial ubicado por Ruta Nacional Nº118 de esa localidad, donde persona desconocida -tras violentar la ventana- sustrajo dinero en efectivo.
Por el hecho, los mencionados
efectivos lograron finalmente identificar y demorar al presunto autor,
tratándose de un menor de edad; así también al secuestro del dinero en efectivo
denunciado como sustraído.
La persona demorada y lo
recuperado fue puesto a disposición de la justicia y trasladados hasta la
citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.