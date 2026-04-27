En diferentes circunstancias la Policía demoró a dos hombres por merodeo

El primer procedimiento se
realizo alrededor de las 11:30 horas, circunstancias en que los citados
efectivos se encontraban por calles Sarmiento y Viedma, lugar donde divisaron a
una persona observando el interior de los vehículos estacionados, por lo que,
fue identificado de 25 años de edad y al no poder justificar su accionar, se
procedió a su demora.
De igual forma, siendo las 12:00
horas, hallándose de recorridas por calles Comodoro Rivadavia y Lisandro
Segovia, identificaron a un hombre de 35 años de edad, el cual, se encontraba
observando detenidamente los domicilios de la zona, causando intranquilidad,
por lo que, fue demorado.
Los demorados fueron trasladados
a la Comisaria Séptima Urbana, donde se continuaron con los tramites de rigor.