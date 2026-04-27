lunes, 27 de abril de 2026

En diferentes circunstancias la Policía demoró a dos hombres por merodeo

En la jornada de ayer 26-04-26, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional – Destacamento San Marcos-, realizando sus labores especificas en prevención de ilícitos e identificación de personas, en diferentes procedimientos, demoraron a dos hombres.

El primer procedimiento se realizo alrededor de las 11:30 horas, circunstancias en que los citados efectivos se encontraban por calles Sarmiento y Viedma, lugar donde divisaron a una persona observando el interior de los vehículos estacionados, por lo que, fue identificado de 25 años de edad y al no poder justificar su accionar, se procedió a su demora.

De igual forma, siendo las 12:00 horas, hallándose de recorridas por calles Comodoro Rivadavia y Lisandro Segovia, identificaron a un hombre de 35 años de edad, el cual, se encontraba observando detenidamente los domicilios de la zona, causando intranquilidad, por lo que, fue demorado.

Los demorados fueron trasladados a la Comisaria Séptima Urbana, donde se continuaron con los tramites de rigor.