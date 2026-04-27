Intensificando las labores de prevención, la Policía demoró a tres personas

El primer procedimiento fue realizado por calles Reconquista y Lamadrid, lugar donde los citados
efectivos divisaron a un grupo de personas quienes tenían retenido a un sujeto,
el cual momentos antes habría intentado ingresar a una vivienda, por lo que
tras ser identificado, de 27 años de edad, fue demorado, además, tras las
primeras averiguaciones resultó poseer antecedentes policiales.
De igual forma, fueron alertados vía radial por el -S.I.S.- 911-, sobre una persona por
la Avenida 3 de abril y calle San Lorenzo, trasladando a su lado una
motocicleta - marca Brava 125cc.-, acudiendo de manera inmediata al lugar y
procediendo a la identificación del mismo, resultando ser de 25 años de edad,
quién no contaba con las documentaciones que acrediten la propiedad del rodado,
por lo que, fue secuestrada preventivamente y el mismo demorado.
Por último, circunstancias en que se encontraban por Avenida
Raúl Alfonsín y Ruta Nacional Nº 12, divisaron a un sujeto a bordo de una
bicicleta, procediendo a la identificación del mismo resultando mayor de edad,
quien, entre sus pertenecías llevaba una bolsa con diferentes herramientas,
como ser, una bomba de vacío -marca TST, un atornillador eléctrico -marca Black
Decker-, una caja de herramientas con alicates, pinzas, destornilladores,
llaves tubo, llaves Cricket y destornilladores, entre otros, los cuales no supo
justificar su procedencia, secuestrando preventivamente los mismos, quedando el
hombre demorado.
Las personas demoradas junto a los elementos secuestrados
fueron trasladados a las correspondientes comisarías jurisdiccionales donde se
continuaron con los trámites de rigor en cada caso.